Бишкек, , 13:51 — REGNUM За 30 лет правительство Киргизии получило около $3 млрд (178,2 млрд рублей) кредитов и грантов на поддержку бюджета страны. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на международной конференции по государственно-частному партнерству.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, международные доноры также предоставили республике почти $3 млрд (178,2 млрд рублей) в виде займов на строительство дорог и ещё $2,5 млрд (148,5 млрд рублей) — на развитие и поддержание работы энергетического сектора.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что поскольку зарубежные финансовые институты проводили тендеры по своим правилам и отбирали подрядные организации сугубо на своё усмотрение, то большая часть кредитных средств в итоге даже не попадала в Киргизию.

«74% денег, выделенных энергосектору, не зафиксированы на казначейском счёте у нас в Киргизии. То же касается и дорожно-строительной отрасли. Более 84% полученных в кредит денег не пересекли нашу границу. Но теперь мы расплачиваемся по этим кредитам», — констатировал глава правительства.

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