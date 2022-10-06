Верхнеуральск, Челябинская область, 6 октября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Челябинской области возбуждено уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками администрации Верхнеуральского городского поселения. Об этом сообщает областное управление СКР.

Уголовное дело

Поводом для этого стали результаты проверки, которую провели сотрудники областного Контрольно-ревизионного управления. Было установлено, что в 2019 году должностные лица подписали документы о выполнении работ по муниципальному контракту с исправительным учреждением по благоустройству городского сквера. Но при этом стоимость использованных строительных материалов оказалась превышена на более чем 2,8 млн рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники областной полиции. Обстоятельства совершённого преступления и круг должностных лиц, причастных к нему, устанавливаются.