Ижевск, , 13:49 — REGNUM Трое детей, которые пострадали при стрельбе в школе №88 в Ижевске, выписаны из больницы. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Удмуртии Александр Бречалов.

В больнице Mos.ru

Он отметил, что состояние школьников оценивается как удовлетворительное. Наблюдение за ними будет продолжаться в амбулаторных условиях медиками и психологами.

Сейчас на лечении в Республиканской детской клинической больнице остается еще один ребенок.

«Специалисты в федеральных медицинских центрах следят за здоровьем 15 человек — 13 детей и 2 взрослых. Пять из них завтра тоже возвращаются домой», — заключил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, первого пострадавшего при нападении на школу ребенка выписали 1 октября, через пару дней домой отправились еще четыре школьника. Всего при стрельбе ранения получили 23 человека. 17 человек, включая 11 детей, погибли.