Москва, 6 октября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Сообщения о том, что из России якобы уехали 700 тыс. её жителей после объявления президентом РФ Владимиром Путиным о частичной мобилизации, не являются правдой и похожи на газетную утку. Об этом 6 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, не является, это похоже на какую-то «утку», я вообще не знаю, что такое русское издательство Форбс. Он издается? Есть ли вообще это издательство? Я не совсем знаю. Поэтому не думаю, что следует воспринимать серьезно такие новости», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, является ли правдой сообщение о том, что из России с момента начала частичной мобилизации якобы уехали около 700 тыс. жителей страны.

При этом Песков указал, что у него нет точных цифр о числе уехавших из России, однако подчеркнул, что они далеки от тех, о которых утверждается в упомянутой публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в настоящее время ведётся подготовка к визиту гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию.