Москва, , 13:47 — REGNUM Российская промышленность может обеспечить обновление требуемого парка трамваев и троллейбусов на горизонте 8 лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Виталий Савельев Kremlin.ru

«Обновление подвижного состава и инфраструктуры электротранспорта, исходя из сегодняшней потребности, требует инвестиций в объеме порядка 1,1 трлн рублей. Такой объем инвестиций невозможен без привлечения внебюджетных источников», — сказал министр.

По его словам, в 2021–2022 годах были заложены новые тенденции финансирования обновления общественного транспорта.

«Стали дополнительно использовать возвратные средства, инфраструктурные бюджетные кредиты, инфраструктурные облигации, планируется привлечение средств Фонда национального благосостояния», — пояснил Савельев.

Он добавил, что также будут использоваться средства инвесторов по концессиям и кредиты ВЭБа с господдержкой. Благодаря этим механизмам, по его словам, в период с 2021 по 2027 годы привлекается почти 170 млрд рублей внебюджетных средств.

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