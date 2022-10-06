Бангкок, , 13:47 — REGNUM В настоящее время неизвестно, есть ли среди жертв стрельбы в детском центре на северо-востоке Таиланда, граждане России. Как заявили 6 октября в посольстве РФ в Бангкоке, такой информацией диппредставительство не обладает.

Паспорт РФ Иван Шилов, ИА REGNUM

В посольстве подчеркнули, что видели сообщения о случившемся.

«На данный момент у посольства нет сведений, подтверждающих, что в данном происшествии пострадали российские граждане», — пояснил в беседе с ТАСС представитель дипмиссии.

В посольстве заверили, что будут «находиться в тесной координации с местными правоохранительными органами по поводу возможных жертв» среди российских граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Таиланде бывший полицейский застрелил в Центре развития детей младшего возраста как минимум 36 человек, большинство из которых дети. Нападение произошло 6 октября в провинции Нонг Буа Лампху на северо-востоке страны.

Известно, что бывший полицейский был недавно уволен из правоохранительных органов за употребление наркотиков.

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