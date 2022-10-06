Белгород, , 13:47 — REGNUM Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия») обратился в Военную прокуратуру и Следственный комитет России по поводу сообщений о якобы брошенной в Белгородской области группе из 500 мобилизованных.

Юрий Швыткин Kovalchuk22

Следите за развитием событий в трансляции: «Родина зовёт: частичная мобилизация в России — все новости»

«Как мне стало известно из средств массовой информации, группа мобилизованных в количестве 500 человек в полной экипировке, с боевым оружием и боекомплектом оказалась фактически брошена на одной из железнодорожных станций в Белгородской области», — написал Швыткин в телеграм-канале.

Парламентарий возмущен вопиющей безответственностью и фактически скотским отношением к защитникам Родины.

«Я незамедлительно направил депутатский запрос в Следственный комитет России и военную прокуратуру с просьбой провести проверку условий проживания, питания и военной подготовки мобилизованных», — проинформировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мобилизационный пункт для военнослужащих, подлежащих частичной мобилизации, развернули 4 октября в Центре молодёжных инициатив в Белгороде. С 4 октября белгородским резервистам начали выплачивать единовременную помощь в размере 100 тыс. рублей.