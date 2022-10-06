Ставрополь, , 13:43 — REGNUM В Ставропольском крае обнаружены многочисленные нарушения на детских площадках, которые могут стать причиной несчастных случаев. Среди них — отсутствие мягкого покрытия и ограждений, непрочность и неустойчивость конструкций и многие другие, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Детская площадка (c) Екатерина Евгеньева

Уровень безопасности был проверен на 582 детских и спортивных площадках. При этом обнаружилось, что 152 такие площадки являются бесхозными. Они выявлены прокурорами Грачевского района, городов Ессентуки и Кисловодска, Буденновским, Георгиевским и Минераловодским межрайонными прокурорами.

По выявленным фактам нарушения прав детей на отдых и оздоровление прокуратура внесла 107 представлений, возбудила дела об административных правонарушениях, обратилась в суд с двумя исковыми заявлениями. По итогам рассмотрения обращения прокуратуры уже привлечены к ответственности три человека.

Напомним, провести проверку на соблюдение требований безопасности на всех детских площадках края поручил глава Ставрополья Владимир Владимиров после несчастного случая на одной из дворовых площадках, когда погиб ребенок.

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