Слабость потребительского спроса в России требует внимания. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 6 октября на совещании по экономическим вопросам.

«Так, по-прежнему остается слабым потребительский спрос. Мы много об этом говорили, сейчас поговорим поподробнее, здесь есть нюансы», — сказал глава государства.