Путин рассказал о процессе переформатирования российского экспорта
Президент России Владимир Путин заявил, что сектора отечественной экономики, ориентированные на экспорт в Европу, остаются под давлением, процесс переформатирования экспорта не быстрый.
Путин указал на слабость потребительского спроса в России
Слабость потребительского спроса в России требует внимания. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 6 октября на совещании по экономическим вопросам.
«Так, по-прежнему остается слабым потребительский спрос. Мы много об этом говорили, сейчас поговорим поподробнее, здесь есть нюансы», — сказал глава государства.
Путин: в августе объём строительных работ вырос на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Путин потребовал обратить внимание на слабый потребительский спрос в России
На сегодняшний день потребительский спрос в России продолжает оставаться слабым и это требует внимания со стороны властей страны. Об этом 6 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Путин заявил о восстановлении металлургии и автопрома в России
В России после спада начался процесс восстановления в ряде отраслей. Об этом 6 октября на совещании по экономическим вопросам заявил президент страны Владимир Путин.
Путин заявил о снижении в РФ инфляции до 13,5%
В России уровень инфляции снизился до 13,5%, сообщил 6 октября президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
По словам президента РФ, сельское хозяйство показывает хорошую динамику: "Здесь плюс 4,6% за январь-август".
Путин назвал отрасли, которые оказались в наиболее сложном положении. Это автопром и металлургия. Они постепенно восстанавливаются, отметил глава государства.
Путин: после четырёх месяцев спада промышленное производство вернулось на уровень прошлого года.
Как сообщает сайт Кремля, в совещании принимают участие руководитель администрации президента Антон Вайно, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.
Путин: по итогам прошлой недели инфляция в России опустилась до 13,5%.
Владимир Путин отметил, что спрос в России остаётся слабым, и это требует внимания.
Санкционное давление на Россию будет только усиливаться - Путин.