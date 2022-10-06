Берлин, , 13:50 — REGNUM Вопрос о репарационных требованиях к Германии со стороны Польши закрыт, заявил 6 октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Керстин Гаммелин в Twitter.

Франк-Вальтер Штайнмайер Kleinschmidt

Штайнмайер провёл встречу на Мальте с президентом Польши Анджеем Дудой. Президент ФРГ поддержал позицию правительства страны в отношении требований о репарациях.

«Этот вопрос ни в коей мере не является открытым», — приводит Гаммелин слова Штайнмайера.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 3 октября подписал ноту с репарационными требованиями к Германии за ущерб, причинённый стране в годы Второй мировой войны. В германском правительстве не раз заявляли, что никаких оснований для выплат нет, так как в 1953 году Варшава официально от них отказалась.

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