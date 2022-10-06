Хабаровск, 6 октября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Границы ТОР «Хабаровск» расширяют под ещё один индустриальный парк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отбор проб металла

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«Парк разместят на территории бывшего завода «Аркаим-Металл Конструкция» площадью 20 га, вложить планируют от 155 млн рублей.

Срок реализации проекта индустриального парка «Вектор» — до 2025 года. Сейчас площадка обеспечена всей инженерной и транспортной инфраструктурой. Прямо к площадке, в главный корпус завода, подходят железнодорожные пути — подобных площадок в Хабаровском крае нет.

Инвестор проекта — компания «Вектор». Якорный резидент — завод металлических конструкций, остальные — компании, производящие строительную продукцию», — написал в своём телеграм-канале гуюернатор Хабаровсокго края Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, границы территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» будут расширены за счёт включения дополнительных земельных участков. Они необходимы как для запуска новых, так и для развития реализующихся инвестиционных проектов.