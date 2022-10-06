Москва, , 13:42 — REGNUM Слова главы SpaceX Илона Маска об исторической реальности на востоке территории б. УССР описывают реальное положение дел. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Илон Маск Michelle Andonian

«Это констатация реальности, скорее. Потому что это действительно реальное положение дел. И действительно на востоке [территории б. УССР] всегда испокон веков жило население, которое было русскими носителями», — сказал Песков.

По его словам, людей, которые способны к вдумчивому анализу, которые приходят к тому же выводу, что и Маск, «немало».

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