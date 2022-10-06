Ярославль, , 13:52 — REGNUM За три недели ситуация с токсичной свалкой под Ярославлем в лучшею сторону не изменилась. Об этом сообщили члены регионального Общероссийского народного фронта.

Свалка токсичных отходов под Ярославлем Светлана Радионова

Ранее ИА REGNUM уже рассказывало о токсичной свалке в Ивняковском сельском поселении. В середине сентября там нашли бочки с нефтепродуктами, строительные и бытовые отходы, пластик, стекло, ёмкости с содержанием калия сернокислого кислого, изооктана и трихлорметана. Общая площадь загрязнения составляет четыре тысячи квадратных метров. Ситуацией заинтересовались в Росприроднадзоре: глава ведомства Светлана Радионова обратилась в Следственный комитет для поиска виновника полигона.

Однако проблема всё ещё не решается. Напротив, свалку начали разбирать местные жители: они вскрыли ящики с реактивами и забрали их содержимое, как считают эксперты ОНФ, «для использования в домашних условиях». Также ситуацию усугубляют осадки — ликвидировать свалку нужно как можно скорее.

«От дождя не укрыта гора солей калия — попадая в почву вместе с осадками, могут загрязнять грунтовые воды. Ликвидировать полигон нужно до зимы, так как снег является тампонирующей средой, которая сохраняет в себе все загрязнители в неизменном состоянии», — рассказал эксперт ОНФ, кандидат химических наук, доцент ЯрГУ Максим Кужин.

При этом если оставить свалку до весны, то с таянием снега скорость распространения реактивов увеличится. Областные власти отмечают, что решать вопрос должна администрация Ивняковского сельского поселения. Только вот ОНФ сомневается, что у сельской администрации есть необходимые ресурсы.

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