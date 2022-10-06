Москва, 6 октября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Арктические регионы России в 2022 году не выбрали субсидию на реализацию детского отдыха в связи с тем, что заложенные изначально средства предусматривали авиаперелеты, по объективным причинам авиаперелеты на юг не состоялись, поэтому дети поехали отдыхать на поездах, что вышло дешевле. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявил глава МинвостокразвитияАлексей Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

«Программа «Дети Арктики», которая была в текущем году 500 млн рублей, на следующую трехлетку по 450 млн. Хотел бы сразу прокомментировать. Мы обеспечим в полном объеме заявки регионов на субсидии детского отдыха <…> Соответственно, заложили те средства, которые были выбраны регионами, как только эти средства будут подходить к концу, обеспечим необходимым перераспределением, чтобы в полном объеме заявки регионов удовлетворить», — отметил Чекунков.

Глава Минвостокразвития России подчеркнул, что регионы Арктической зоны России не выбрали субсидию в виду того, что изначально заложенные средства были рассчитаны на авиаперелёты. По объективным причинам авиаперелёт не состоялся и дети отправились на отдых на поездах, что вышло дешевле.

Как сообщалоИА REGNUM, дан старт пятой смене в рамках программы «Дети Арктики». Ориентировочно она начнётся 24 октября и продлится две недели. Планируется, что осенняя смена совпадёт с началом каникул. Местом отдыха на выбран город Сочи Краснодарского края.

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