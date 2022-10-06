Москва, 6 октября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Законопроект о предоставлении участникам специальной военной операции и волонтерам преимущественного права трудоустройства в государственные и муниципальные органы власти внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«Абсолютно уверен, что граждане, прошедшие через СВО, смогут усилить систему госуправления», — привел аргумент Миронов.

По его мнению, у таких людей другой уровень ответственности за судьбу Родины, более высокий уровень патриотизма.

«Они смогут заменить неэффективных чиновников, потому что будут работать с полной отдачей и с другим отношением», — подчеркнул парламентарий.