Москва, , 13:39 — REGNUM То, что собственника газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не допускают к расследованию диверсий на них, свидетельствует о том, что определенным странам есть, что скрывать в этом вопросе. Об этом 6 октября заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

Как указала российский дипломат, говоря о состоявшемся ранее заседание СБ ООН, всеми его участниками был признан «факт умышленной диверсии» и все они также «поддержали необходимость проведения прозрачного международного расследования произошедшего».

«Это с одной стороны, конструктивное единство, но дальше что-то опять начало сбоить… Не подпускать собственника, даже не просто инвестора, РФ является собственником оборудования, инфраструктуры и самого ресурса, который прокачивается, не допускать собственника к расследованию — значит от него что-то скрывать», — сказала она.

Также Захарова отметила, что власти Дании заявили, что считают произошедшее результатом преднамеренных действий и за его международное расследование, однако при этом не намерены вести диалог с Россией по этому вопросу.

«Это можно объяснить только одним способом: они, возможно, знают, кто это сделал, поэтому мнение Москвы просто не интересно, потому что уже выявлен подозреваемый, и можно уже привлекать его к ответственности», — пояснила официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что без России лучше обойтись в международном расследовании диверсий на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».