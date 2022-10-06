Любинский район, , 13:37 — REGNUM Прокуратура Омской области взяла на контроль проверку по факту ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ДТП в Омской области УМВД по Омской области

Предварительно установлено, что утром 6 октября водитель автомобиля Datsun на 549 км трассы Тюмень — Омск выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем DAF. В результате водитель и трое пассажиров легковушки погибли на месте.

«В целях координации действий правоохранительных органов по установлению обстоятельств происшествия на место происшествия выехал прокурор Любинского района», — отметили в прокуратуре.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «нарушение правил дорожного движения с гибелью двух и более человек».

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