Пекин, 6 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Китайский юань 5 октября впервые стал самой торгуемой валютой на Московской бирже, при этом торговый оборот в паре юань-рубль достиг 70,3 млрд рублей ($1,17 млрд), превысив 68,2 млрд рублей для пары доллар-рубль, согласно сообщениям российских СМИ, передает 5 октября газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань. Рубль

Сообщает, что в общей сложности с использованием пары юань-рубль было совершено 64 900 транзакций по сравнению с 29 500 для пары доллар-рубль в тот же день. Юань также обогнал торги по паре евро-рубль, объем торгов которой составил 47,5 млрд рублей.

Популярный статус китайского юаня на Московской бирже во вторник остался неизменным: объем торгов по паре юань-рубль достиг 63,9 млрд рублей (всего 46 000 сделок), а по паре доллар-рубль на момент закрытия составил 59,4 млрд рублей (21 500 сделок), согласно репортажу Центрального телевидения Китая от 5 октября.

Активы, деноминированные в юанях, завоевывают популярность на российском рынке, поскольку в последние годы двусторонняя торговля набрала обороты. Согласно данным Главного таможенного управления Китая, за первые восемь месяцев 2022 года товарооборот между Китаем и Россией составил $117,2 млрд, увеличившись на 31,4% в годовом исчислении.

Представитель Министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин 25 августа заявил, что двусторонняя торговля между двумя странами сохраняет высокие темпы роста, и обе стороны будут продолжать содействовать нормальным экономическим и торговым обменам и поддерживать стабильность промышленных цепочек и цепочек поставок.

В начале сентября Китай и Россия, как сообщается, подписали соглашение о переводе торговых платежей за поставки газа в Китай на юани и рубль, основанные на соотношении 50 на 50, вместо доллара, что проложило путь к более частому использованию рубля и юаня в двусторонней торговле.

За пределами России юань также все чаще используется в мировой торговле и расчетах на фоне неуклонной интернационализации юаня и оптимистичных глобальных взглядов на долгосрочный импульс развития китайской экономики. Согласно данным SWIFT, китайский юань сохранил свои позиции пятой наиболее активной валюты для глобальных платежей по стоимости в августе, составив 2,31%. В августе общая сумма платежей, произведенных в юанях, подскочила на 9,25 процента в месячном исчислении, показали данные SWIFT.

Последний отчет МВФ показал, что на долю китайского юаня приходилось 2,88% мировых валютных резервов во втором квартале 2022 года, занимая пятое место в мире и сохраняя самый высокий глобальный показатель с момента публикации данных в 2016 году.

Поскольку доверие и репутация долларовой системы США подвергаются более высокому риску краха из-за безответственной денежно-кредитной политики Вашингтона, дедолларизация рассматривается как предстоящая глобальная тенденция, и все больше рынков, вероятно, признают тенденцию интернационализации юаня в долгосрочной перспективе, отметил научный сотрудник Международного валютного института Китайского университета Жэньминь Чэнь Цзя в интервью Global Times.