Тамбов, 6 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Глава Тамбовской области Максим Егоров на агропромышленной выставке «Золотая осень» подписал соглашения, направленные на повышение продовольственной безопасности и развитие торговой деятельности региона. В том числе было подписано соглашение с генеральным директором «Молочная ферма «Жупиков» Константином Толстошеиным о реализации инвестиционного проекта по строительству семеноводческого комплекса и системы орошения опытных полей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Стенд Тамбовской области

Объем инвестиций в проект превысит 550 миллионов рублей.

Инвестор планирует построить семеноводческий комплекс по производству семян кукурузы и подсолнечника для собственных нужд, а также для реализации на других рынках. Кроме того, будут созданы опытные поля с системой орошения для ведения селекционной работы и производства посевного материала высокого качества.

«Государственно-частное сотрудничество важно для развития экономической инфраструктуры области. Это способствует развитию села и позволит более эффективно обеспечивать продовольственную безопасность страны», — уверен глава региона.

Также Максим Егоров подписал соглашение об информационном взаимодействии между правительством Тамбовской области и акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

Егоров подчеркнул, что это соглашение поможет создать в регионе условия для развития торговой деятельности, в том числе с использованием инструментов биржевой торговли, внебиржевой торговли и электронных закупочных процедур. Расширятся возможности реализации и приобретения товаров и услуг для товаропроизводителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Авдеевка Тамбовской области планируется построить современную птицефабрику с собственной кормовой базой. В течение 3-5 лет инвесторы планируют возвести на территории Тамбовского района области птицефабрику яичного производства на 400 тыс. кур-несушек, элеватор объёмом 40 тыс. тонн с цехом по приготовлению кормов, объёмом 30 тыс. тонн в год, а также цех по переработке многолетних трав производительностью 12 тыс. тонн в год.