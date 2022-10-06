Москва, , 13:36 — REGNUM Абхазия и России пришли к пониманию, что в соглашение по госдаче «Пицунда» нужно добавить пункт, запрещающий передавать объект в третьи руки. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба абхазского МИД.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов, ИА REGNUM

«Формирую по этой теме доклад на главу государства. Будем своевременно информировать СМИ», — сообщил пресс-службе министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба, находясь в Москве с рабочим визитом.

Он также назвал «слухами» и «сплетнями» сообщения, будто госдачу планируется передать кому-либо, кроме ФСО России.

Напомним, что в июне стало известно о подписанном президентом Абхазии Асланом Бжанией в январе соглашении о передаче комплекса «Пицунда» в собственность РФ. Это вызвало широкий общественный резонанс. От президента требуют отозвать соглашение из парламента, а от депутатов требуют не ратифицировать документ. Одним из аргументов недовольных стало то, что, согласно соглашению, госдачу можно будет передать третьей стороне.