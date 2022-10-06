Донецк, 6 октября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Киевские войска обстреливают территорию Донецкой Народной Республики с помощью артиллерии натовского калибра. Об этом 6 октября в эфире Первого канала сообщил офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский.

Ngu.gov.ua Артиллерия ВСУ

По его словам, ВСУ для артиллерийских ударов по территории Донецкой Народной Республики использует преимущественно артиллерию западного калибра 155 мм.

Баевский рассказал, что 6 октября ВСУ обстреливают западные и северные районы Донецка, а также Горловку.