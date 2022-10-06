6 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление Никоса Дендиас о том, что для Греции вопрос о требовании с Германии репараций по итогам двух мировых войн является открытым.

Анна Царькова, , 14:02 — REGNUM Для Греции вопрос о требовании с ФРГ репараций по итогам двух мировых войн является открытым. Соответствующее заявление 5 октября сделал греческий министр иностранных дел Никос Дендиас.

Греция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Для греческого правительства и греческого общества этот вопрос остается открытым, и его принципиальное решение, я думаю, будет выгодно для обеих вовлеченных стран и Евросоюза в целом», — отметил глава греческого внешнеполитического ведомства после встречи с главой МИД Польши Збигневом Рау в польской столице.

Заявление главы МИД Греции обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что дотационные страны Евросоюза, коими являются Польша и Греция, мечтают «выбить» денег с экономически слабеющей Германии. Иные добавили, что, видимо, Польша, а теперь и Греция, способствуют развалу Евросоюза, ведь Германия является «локомотивом Европы», и если «добьют» Германию, «под откос» пойдет весь Европейский союз. Другие отметили, что Греция и Польша в отношении к Германии действуют «по указке» Штатов.

«Вот это у них Евросоюз дружный. Как бы кого ободрать. Надо и нам с Франции потребовать за то, что Москву спалили по их вине», — пишет Olga.

«Кружат, кружат шакалы… чуют близкую кончину…» — отреагировал Степан А.

«Перекличка дотационных попрошаек», — иронизирует Artem.

«А в это время где-то в углу смеётся Шольц… или уже не смешно ему?» — с юмором поинтересовался «Триста тридцать три».

«Греков поляки покусали?» — смеется Julia.

«Такое ощущение, что США воюют с ЕС, только последние не в курсе», — задумался Дмитрий Д.

«Так греки и поляки по указке работают. Греков сейчас США накачивают в противовес Турции. Германия пока не хочет до конца под США ложиться», — добавил Alexsander.

«Они решили добить немцев? Конечно, немцы много горя принесли нашей стране, но они полезны в силу своих личных качеств (все-таки построить такую экономику без своих ресов не всем дано)…» — прокомментировала Ксения.

Солдаты вермахта в Афинах. 1941

«Какая прелесть! Жгите, греки! Чем вы хуже поляков?» — с сарказмом отметил Anton.

«Интересная тенденция формируется. А страны ЕС, которые сейчас «помогают» [киевскому режиму], у кого потом репарации будут требовать?» — не понимает Tais.

«Да! Да-а-а! Добивайте локомотив Европы! Под откосом окажутся ВСЕ страны ЕС», — отреагировал Dmitry.

«Веселенькая у них там дискотека затевается», — пошутил Андрей.

«Германия прочувствует на себе то, что чувствовала Россия в 1991 году, когда все республики кинулись врассыпную, а Россия выплачивала долги СССР. Те, кто вчера заискивал и преданно в глаза смотрел, сегодня вонзят зубы в кадык», — написала Лилия.

«А с каких это пор Греция является страной-победителем?» — задался вопросом Евгений Владимирович.

«Будут давить на Германию — развалят ЕС», — пишет Анна.

«А что только к Германии, где к Италии претензия?» — в недоумении Arcvest.

«При Меркель никто на Германию не тявкал и рот не открывал, была крепкая в экономическом и политическом плане страна. А при Шольце Германия такими темпами скоро обанкротится и развалится», — смеется O. R.

«Правильно, разденьте германцев, обдерите до ниточки, чтоб на [киевский режим] не осталось ни денег, ни даже мысли никакой слать туда оружие. Кто ещё не предъявил [насчет] репараций?..» — с сарказмом спросила Людмила П.

«Вот так выглядит начало конца Евросоюза», — считает Алена Н.

«Германию сейчас самое время брать — во главе идиот, — бороться за то, что нужно Германии, немцы не хотят, США прикажут — немцы всё выплатят», — подытожил Ivan S.