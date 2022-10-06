Бразилиа, 6 октября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Бывший президент Бразилии Фернанду Энрики Кардозу заявил о своей поддержке своего исторического соперника, бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, во втором туре президентских выборов. Об этом пишет агентство EFE.

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«В этом втором туре я голосую за историю борьбы за демократию и социальную интеграцию. Я голосую за Луиса Инасиу Лулу да Силву», — сказал 91-летний Кардозу, который возглавлял Бразилию с 1995 года по 2002 год.

Кардозу, исторический лидер Бразильской социал-демократической партии, которая до появления на политическом фронте Жаира Болсонару была главным соперником Партии трудящихся Лулы, уже намекал на свою поддержку бывшего президента незадолго до первого тура, но не заявлял об этом открыто.

Экс-лидер Бразилии также попросил избирателей голосовать за кандидата, который «привержен борьбе с бедностью и неравенством, защищает равные права для всех, независимо от расы, пола и сексуальной ориентации, и гордится культурным разнообразием бразильской нации», имея в виду Лулу.