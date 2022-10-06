Ковровский район, Владимирская область, 6 октября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В окружной военный центр Владимирской области, где проходят обучение резервисты, доставлена большая партия медикаментов. Об этом 6 октября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Авдеев.

Телеграм-канал Александра Авдеева В учебном центре резервистов

Власти помогают наращивать мощности медслужбы учебного центра. Для оценки состояния здоровья резервистов открыт терапевтический пост, имеется рентгеновский и ЭКГ-аппараты. В часть направили более семи тысяч упаковок самых необходимых лекарств: антибиотиков, жаропонижающих, а также тесты на COVID-19, маски, средства для дезинфекции. Также организовано дежурство бригады скорой помощи. В случае экстренной ситуации, бригада медиков доставит военнослужащего в районную больницу.

«Продолжаем поставки медикаментов. Сегодня прибудут системы и растворы для внутривенных инфузий. Учебка — дело временное, в октябре её выпускники отправятся на службу. Хочется, чтобы они чувствовали и уверенность в себе, и здоровье, и силу, и нашу с вами заботу и поддержку. Всем сердцем переживаем за каждого из них и каждым гордимся», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в окружном центре, изначально не рассчитанном на приём сотен резервистов, дополнительно установили палаточный лагерь, ангар для приёма пищи, проводят капремонт канализации.