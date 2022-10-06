Пекин, , 13:30 — REGNUM Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники согласились на большее, чем ожидалось, сокращение добычи нефти, несмотря на противодействие США. Эксперты говорят, что этот шаг свидетельствует о расширении трещин между членами ОПЕК и США, поскольку некоторые бывшие союзники США больше не желают сотрудничать со стратегиями США, сообщает 6 октября газета Global Times.

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Такое решение еще больше усилит политическое давление, с которым сталкивается администрация Байдена в преддверии предстоящих промежуточных выборов, которая уже сталкивается с внутренней критикой за неэффективные меры по борьбе с инфляцией. Эксперты отметили, что это также ухудшит экономическую ситуацию в Европе, повысив цены на энергоносители.

ОПЕК и ее союзники 5 октября приняли решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день, что равно 2% мировых поставок нефти. Это шаг, который Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, назвала необходимым в ответ на растущие процентные ставки на Западе и ослабление мировой экономики. экономика, согласно недавнему сообщению Reuters.

Это решение мгновенно привело к росту цен на нефть. На момент публикации в печати цена на нефть марки Brent подорожала на 0,06% до $93,43 за баррель с $85,14 на 30 сентября. Решение ОПЕК вызвало протесты со стороны администрации Байдена. В заявлении Белого дома говорится, что Байден «разочарован недальновидным решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу», отмечает Reuters. В заявлении также говорится, что Байден продолжит оценивать, следует ли высвобождать дополнительные стратегические запасы нефти для снижения цен.

Этот инцидент является еще одним отражением расширяющихся разногласий между членами ОПЕК и США, которые раньше были союзниками, поскольку крупнейшие мировые производители нефти проявляют все большее нетерпение к эгоцентричным глобальным стратегиям США, считают аналитики. В репортаже ABC News сообщалось, что решение ОПЕК и ее союзников является «пощечиной» для Байдена, который посетил Саудовскую Аравию ранее в этом году. Администрация Байдена надеялась добиться от Саудовской Аравии обещания увеличить добычу нефти, но потерпела неудачу.

Эксперты заявили, что производители нефти, такие как Саудовская Аравия, больше не готовы жертвовать своими собственными интересами для координации со стратегиями США, такими как расправа с Россией

«США смещают свой стратегический фокус с Ближнего Востока на Азиатско-Тихоокеанский регион. На таком фоне страны Ближнего Востока больше не могут полагаться на США в плане геополитической защиты так сильно, как раньше, поэтому у них нет стимула безоговорочно следовать приказам США», — заявил Global Times заместитель генерального секретаря форума интеграции пятидесяти цифровых и реальных экономик Ху Циму .

В частности, если нефтяной картель ОПЕК поможет США в снижении цен на нефть, это окажет негативное влияние на их собственную экономику из-за снижения доходов от нефти. Аналитики отметили, что ОПЕК не хочет «платить по счетам» за стратегии США. Мировые цены на нефть имеют тенденцию к снижению с середины 2022 года, и повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США также является важной причиной этого, отметил Ху.

«Политика США становится все более эгоцентричной, поскольку они строят экономическое развитие на фундаменте упадка других стран, такого как глобальный отток капитала в США. Теперь, когда они не принимают во внимание интересы производителей нефти, последние также устают потворствовать США», — отметил он.

С другой стороны, повиновение многих стран США также строилось вокруг доминирования национальной мощи США в прошлом, но в то время, когда мировой порядок пошатнулся, а сила США ослабевает из-за экономических проблем, таких как инфляция и техническая рецессия, естественно, что другие страны по мнению экспертов, они не готовы слепо следовать по стопам США.

Кроме того, эксперты также отметили, что решение ОПЕК сократить добычу нефти еще больше повысит цены на нефть и усилит давление на администрацию Байдена в преддверии промежуточных выборов, поскольку они уже сталкиваются с критикой со стороны внутренних избирателей по поводу неэффективности борьбы с продолжающимся ростом цен на сырьевые товары. Повышение цен на нефть, вероятно, вызовет дальнейшие ударные волны в экономике ЕС, которая уже сталкивается с такими проблемами, как инфляция и обесценивание валюты.