Москва, , 13:29 — REGNUM В настоящее время ведётся подготовка к визиту гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию. Об этом 6 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Такой визит, действительно, готовится», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин 6 октября проведет совещание с экономическим блоком правительства.