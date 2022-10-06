Нижний Новгород, 6 октября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде проживают 72 долгожителя, чей возраст превышает 100 лет. Об этом сообщили в департаменте социальной политики мэрии столицы Приволжья сегодня, 5 октября.

Нижний Новгород

В муниципалитете отмечают, что в начале года в городе насчитывалось чуть больше 415 тысяч пенсионеров.

Среди них 225 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 4 728 тружеников тыла, 102 778 ветеранов труда и 127 452 ветерана труда Нижегородской области.