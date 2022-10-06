Москва, 6 октября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. ОПЕК+ является ответственной организацией, выступающей за стабилизацию на мировых рынках. Об этом заявил 6 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, ОПЕК+ является ответственной организацией, выступающей за стабилизацию на энергетических рынках. При этом принимаемые решения не связаны с какой-либо страной, а направлены на стабильность.

Как сообщало ИА REGNUM, вашингтонские власти рассматривают объявленное ОПЕК+ сокращение добычи нефти более чем на 2 миллиона баррелей в сутки как своего рода политическое вмешательство и «удар» по президенту США Джо Байдену, передаёт CNBC.