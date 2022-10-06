Москва, , 13:28 — REGNUM Гражданин России, который был задержан в феврале 2021 года за намерение переправить Киеву запчасти для истребителей МиГ-29, приговорен к трем годам и двум месяцам колонии. Об этом 6 октября сообщили в ФСБ России.

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По данным следствия, мужчина намеревался купить на черном рынке запчасти к истребителю МиГ-29, чтобы переместить их на территорию б. УССР. Сотрудники УФСБ провели контрольную закупку, после чего задержали злоумышленника.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ России задержали в Херсоне агента СБУ за шпионаж против российских ВС.

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