Москва, 6 октября 2022, 13:28 — REGNUM Гражданин России, который был задержан в феврале 2021 года за намерение переправить Киеву запчасти для истребителей МиГ-29, приговорен к трем годам и двум месяцам колонии. Об этом 6 октября сообщили в ФСБ России.
По данным следствия, мужчина намеревался купить на черном рынке запчасти к истребителю МиГ-29, чтобы переместить их на территорию б. УССР. Сотрудники УФСБ провели контрольную закупку, после чего задержали злоумышленника.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ России задержали в Херсоне агента СБУ за шпионаж против российских ВС.
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