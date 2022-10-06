Курган, , 13:25 — REGNUM Курганский IТ-колледж запускает проект, направленный на разработку отечественных программных решений для предприятий региона. Об этом в своём телеграм-канале написала заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи.

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«Студенты колледжа в рамках практической проектной работы безвозмездно разработают информационную систему, мобильное приложение или веб-сайт для организаций и предприятий нашего региона. Таким образом, будущие IТ-специалисты смогут отработать свои профессиональные навыки на настоящей практике, где придется учитывать запросы компаний и соблюдать сроки», — отметила Куташи.

Как ранее сообщало РЕ, IT-институт и IT-колледж открылись в Кургане в 2020 году.

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