Москва, 6 октября 2022, 13:25 — REGNUM Представители России, Абхазии и Сирии согласовали создание трёхстороннего механизма консультаций на уровне министерств иностранных дел. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба абхазского МИД.
«Этот механизм нацелен на разработку и реализацию торгово-экономических и гуманитарных проектов», — сообщил пресс-службе глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.
Он добавил, что инициативу была выдвинута Абхазией и Сирией, а министр иностранных дел России Сергей Лавров одобрил это предложение.
Напомним, Ардзинба находится в Москве с рабочей поездкой.
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