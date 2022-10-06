Москва, , 13:25 — REGNUM Представители России, Абхазии и Сирии согласовали создание трёхстороннего механизма консультаций на уровне министерств иностранных дел. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба абхазского МИД.

«Этот механизм нацелен на разработку и реализацию торгово-экономических и гуманитарных проектов», — сообщил пресс-службе глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.

Он добавил, что инициативу была выдвинута Абхазией и Сирией, а министр иностранных дел России Сергей Лавров одобрил это предложение.

Напомним, Ардзинба находится в Москве с рабочей поездкой.

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