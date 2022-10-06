Москва, , 13:25 — REGNUM Владимир Зеленский заявил о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным сделан по указке Запада. Такое мнение на брифинге сегодня, 6 октября, высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её словам, указ Зеленского об отказе переговоров с РФ, как и предыдущие шаги Киева, направленные на отказ от урегулирования ситуации на территории б. УССР, сделаны по указке Запада.

«Киев сам ранее отказался выполнять Минские соглашения, а также прервал мирные переговоры с Москвой весной 2022 года, Запада не желает прекращения боевых действий, намерен продолжать их», — пояснила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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