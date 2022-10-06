Лозанна, Швейцария, 6 октября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Квоты для российских спортсменов на участие в чемпионате Европы 2023 года предварительно выделил Международный союз конькобежцев (ISU). Об этом 6 октября сообщается на сайте организации.

M. Smelter Конькобежец

Согласно документу, сборная России может выставить трёх спортсменов на спринтерские дистанции — двух женщин и одного мужчину, а также пять человек в многоборье (трёх женщин и двух мужчин).

При этом отмечается, что российские конькобежцы из-за отстранения пока не могут быть допущены к участию в международных соревнованиях.

Чемпионат Европы будет проходить в норвежском Хамаре с 6 по 8 января 2023 года.

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