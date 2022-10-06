Махачкала, , 13:23 — REGNUM Житель Дагестана поплатился свободой за распространение наркотиков. Злоумышленник продал клиенту шесть граммов наркотического средства и получил за это 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Наркотики @DarakJo

Из подробностей дела известно, что в 2021 году подозреваемый сбыл жителю города Махачкала 6 г наркотического средства, получив за это 18 тыс. рублей. После совершения сделки он был задержан оперативниками. При обыске у продавца был обнаружен еще один полимерный сверток с нарковеществом массой 2,72 грамма.

По приговору Советского районного суда г. Махачкалы подозреваемый был признан виновным в незаконном сбыте и покушении на незаконный сбыт наркотических средств и отправлен в места лишения свободы на 11 лет.

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