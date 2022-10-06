Москва, 6 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Восьмой пакет санкций отразится на экономике стран самого Евросоюза, а на фоне последнего решения ОПЕК+ цена на нефть в мире будет только расти, об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских (СРЗП).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Напомним, ранее Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против России, в который, в частности, включено установление потолка цен для российской нефти.

«Евросоюз продолжает убивать свою экономику, морить голодом и морозом своих граждан. Несмотря на понимание всего мира, что все это идет в ущерб экономике Евросоюза, в первую очередь, Евросоюз продолжает ее самоуничтожать. Очевидно, что мы не будем работать с этими странами», — сказал Ананских.

Депутат уверен, что после последнего решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки цена не нее будет только повышаться.

«И здесь вообще никаких проблем для экономики нефтяных стран не будет, потому что нефти в мире все равно будет не хватать. Если будут поставлять из арабских стран в Европу, замещать российскую нефть, то мы просто будем поставлять в те страны, куда ранее поставляли Арабские Эмираты», — пояснил он.

Также Ананских напомнил о планируемой возможности запрета страховым компаниям в своих юрисдикциях страховать нефтеналивные танкеры из России.

«По поводу того, что будет страхование запрещено… Такими темпами в ближайшее время монополия английских и американских страховых компаний тоже будет рушиться. Будет просто развиваться страховые компании российские и азиатские, и арабские, и именно через них будут работать», — отметил парламентарий.

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