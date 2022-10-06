Ярославль, 6 октября 2022, 13:22 — REGNUM Заместителями председателя муниципалитета Ярославля стали депутаты Алексей Малютин и Олег Ненилин, которые будут работать в органе на постоянной основе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заседание муниципалитета Ярославля
Заседание муниципалитета Ярославля
мэрия Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председателем муниципалитета избран Сергей Калинин.

Постоянные комиссии возглавили: по бюджету — Сергей Смоленский, по социальной политике — Илья Горохов, по ЖКХ - Алексей Малютин, по законности - Олег Ненилин, по экономике - Константин Шлапак, по собственности - Александр Забирко. Все главы комиссий являются депутатами прошлого созыва и избраны от «Единой России». Новым депутатам достались места лишь заместителей председателей комиссий.

Также не войдут в руководство муниципалитета и немногочисленные представители других партий. Однако совсем без должностей они не остались. Евгения Овод из КПРФ будет заместителем председателя в комиссии по законности, а Вячеслав Рудь от «Новых людей» стал зампредом комиссии по экономике.

Читайте ранее в этом сюжете: В муниципалитете Ярославля избрали председателя