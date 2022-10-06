Ярославль, 6 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Заместителями председателя муниципалитета Ярославля стали депутаты Алексей Малютин и Олег Ненилин, которые будут работать в органе на постоянной основе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

мэрия Ярославля Заседание муниципалитета Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председателем муниципалитета избран Сергей Калинин.

Постоянные комиссии возглавили: по бюджету — Сергей Смоленский, по социальной политике — Илья Горохов, по ЖКХ - Алексей Малютин, по законности - Олег Ненилин, по экономике - Константин Шлапак, по собственности - Александр Забирко. Все главы комиссий являются депутатами прошлого созыва и избраны от «Единой России». Новым депутатам достались места лишь заместителей председателей комиссий.

Также не войдут в руководство муниципалитета и немногочисленные представители других партий. Однако совсем без должностей они не остались. Евгения Овод из КПРФ будет заместителем председателя в комиссии по законности, а Вячеслав Рудь от «Новых людей» стал зампредом комиссии по экономике.