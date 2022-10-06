Самара, , 13:29 — REGNUM Почти 330 млн рублей выделят из средств федерального бюджета на рекультивацию свалки рядом с бывшим предприятием «АвтоВАЗагрегат» в Тольятти. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

На свалке Onf.ru

Сообщается, что средства будут выделены в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Отмечается, что в 2021 году эта свалка была включена в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. При этом средства на ее рекультивацию удалось привлечь не сразу.

«Дело в том, что данная территория находилась на участке, собственность который не была разграничена. А одно из обязательных условий для получения госфинансирования — оформление земли под объектом в муниципальную собственность», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, это несоответствие удалось устранить.

Сообщается, что в итоге руководство Тольятти получило подтверждение, что на рекультивацию этой свалки будут предоставлены средства из федерального бюджета в размере 329,6 млн рублей.

«Данные расходы были включены в городской бюджет в рамках последних корректировок на основе гарантийного письма от минлесхоза Самарской области. В том числе на 2022 год заложено 104,9 млн рублей, на 2023 год — 214,7 млн рублей и на 2024 год — 9,9 млн рублей. Внесенные изменения в бюджет позволяют организовать процедуру размещения конкурса по определению подрядчика для выполнения работ», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году в рамках национального проекта «Экология» в Тольятти началась рекультивации свалки около АВТОВАЗа в Автозаводском районе. Сейчас с этой территории вывезли весь запланированный объем излишков свалочного грунта в размере 44 тысяч тонн. Специалисты продолжают работы.