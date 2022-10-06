Москва, , 13:20 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин обозначил три направления в решении проблемы модернизации городского электротранспорта, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Посмотрите, это проблема касается 112 городов, а в проекте (по концессиям) участвуют 11. А что делать остальным 101? Почему концессионеры вокруг этих 11 проявляют интерес? Потому что это, как правило, города большие, более того, агломерации, и там есть возможность выхода на хорошую экономику», — отметил Володин в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

При этом, по его словам, «никто не загоняет в концессию, это одна из возможностей».

«А другая — в законе предусмотрено, что губернатор и мэр сами решают эту проблему. Также получая средства ФНБ, средства ВЭБа. Это тоже путь», — указал спикер Госдумы.

Володин также обратил внимание на то, что обновление транспорта возможно в рамках лизинга.

«Лизинг, он будет увеличен», — добавил парламентарий.

Еще один путь — увеличение финансирования в рамках федерального бюджета на 2023−2025 годы.

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