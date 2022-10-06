Владивосток, , 13:19 — REGNUM Краевая филармония во Владивостоке направит деньги от аренды своего зала для монолога-концерта Евгения Гришковца участникам спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Евгений Гришковец в роли бизнесмена Александра Верхозина Цитата из х/ф «Сатисфакция». Реж. Анна Матисон. 2014. Россия

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Концерты Евгения Гришковца запланированы на 8 и 9 октября. Сумма вырученных средств за аренду зала составит около 200 тыс. рублей. Работники культуры планируют направить деньги на покупку предметов первой необходимости, технических средств и продуктов питания.

При этом, в сентябре в одном из интервью центральных СМИ, у писателя спросили, пойдёте ли он воевать, если призовут?

55-летний Гришковец ответил: «Я отдал службе в вооружённых силах три года на Тихоокеанском флоте. Теперь я полезен родине и людям в другом качестве! Ни к чему хорошему эта мобилизация не приведёт!».

Также он призывал прекратить спецоперацию.

Концерты запланированы в октябре в восьми городах России.

Как сообщало ИА REGNUM, Останкинский суд Москвы отказал певице Земфире Рамазановой в иске к писателю Евгению Гришковцу, который назвал её «наркоманкой».