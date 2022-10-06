Новосибирск, 6 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Новосибирске решили не отказываться от новогоднего украшения из-за мобилизации и спецоперации. Мэр города Анатолий Локоть 6 октября заявил, что праздничная иллюминация решает проблему с недостаточной освещённостью города.

Правительство Новосибирской области Новогодний Новосибирск

«Недостаток нашего города — это недостаток света, особенно в зимний период, в вечернее, ночное время. Мы получаем много замечаний от новосибирцев по этому поводу, — сказал Локоть во время пресс-конференции. — Это ещё и безопасность на дорогах. Поэтому отказываться от этого, наверное, смысла нет».

Ранее сообщалось, что на оформление Новосибирска к Новому году планируется потратить более 2,5 млн рублей. Напомним, что Новосибирск получил статус «Новогодней столицы России» в 2022–2023 годах.

Отметим, что власти некоторых регионов России уже заявили, что откажутся от некоторых праздничных мероприятий, а средства направят на нужды мобилизованных.