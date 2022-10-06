Сантьяго, , 13:20 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с президентом Чили Габриэлем Боричем пообещал работать над увеличением американских инвестиций в латиноамериканскую независимо от результатов голосования по принятию нового проекта конституции страны. Об этом пишет агентство EFE.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Сам Борич в своём аккаунте в Twitter описал диалог с Блинкеном как «очень хороший разговор», в котором стороны продемонстрировали согласие по вопросам окружающей среды, торговли и ситуации в Венесуэле.

На последующей пресс-конференции с министром иностранных дел Чили Антонией Уррехолой Блинкен заявил, что его страна «ищет пути увеличения американских инвестиций» в латиноамериканскую страну, особенно в области «зеленой» экономики, поскольку Чили продемонстрировала «лидерство» в борьбе с климатическим кризисом.

Блинкен отметил, что не в его компетенции комментировать чилийскую политику, поскольку это дело исключительно народа Чили, и подчеркнул, что в стране существуют «огромные возможности для бизнеса и инвестиций»: «Отношения уже сильны в плане торговли и инвестиций, но мы убеждены, что они могут развиваться и становиться еще сильнее».