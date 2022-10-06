Пхеньян, 6 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В 2021 году неправительственная организация Good Neighbours передала КНДР 19 750 банок сухого молока, 300 тонн растительного масла и 3 тыс. тонн риса. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на данные организации.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

Сообщается, что организация также направила в Северную Корею 16 видов медицинских принадлежностей, включая лекарства для лечения инфекционных заболеваний.

В Good Neighbours отметили, что нехватка продовольствия в КНДР усугубилась из-за закрытия границ.

Согласно отчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) за 2019–2021 года, 41,6% северокорейцев страдают от недоедания.

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