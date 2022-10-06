Донецк, 6 октября 2022, 13:18 — REGNUM Краснолиманское направление остаётся наиболее сложным на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин. Его слова приводит 6 октября РИА Новости.
Он рассказал, что самым сложным по-прежнему остаётся краснолиманское направление, однако ситуация на нём продолжает стабилизироваться.
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Как сообщало ИА REGNUM, власти ДНР работают над созданием в регионе особой экономической зоны.