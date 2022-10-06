Верхоянский район, Якутия, , 13:23 — REGNUM В Верхоянском районе Якутии завершается ликвидация последствий летних подтоплений. Восстановление зданий и инфраструктуры завершено, большинство жителей населённых пунктов получили выплаты, сообщил телеграм-канал заместителя председателя правительства региона Ольги Балабкиной.

Разрушенные дома после паводка Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Завершить перечисление средств пострадавшим от наводнения намерены до 10 октября. Всего деньги получат более 4,6 тыс. человек, перечислена финансовая помощь 3,7 тыс. жителей Верхоянского района.

Дополнительно из бюджета людям оплатили восстановление первых этажей в жилых помещениях многоквартирных домов. Такие выплаты перечислены 259 жителям республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в Якутии в результате паводка подтопило город Верхоянск, сёла Себян-Кюель, Суордах, Бетенкес, Томтор, Токума и Боронук.