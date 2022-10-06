Газни, Афганистан, , 13:17 — REGNUM В уезде Джагори афганской провинции Газни учителя и ученики лицея «Баба» по случаю Дня учителя назвали библиотеку этой школы в честь в честь Фаришты Наврузи, одной из выпускниц лицея, которая погибла в результате теракта в образовательном центре «Кадж» в Кабуле. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Научная библиотека Денис Абрамов © ИА REGNUM

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Согласно источникам, цель присвоения этой библиотеке имени девочки — сохранить память о ней и побудить других учеников продолжить путь погибших в «Кадже».

Преподаватели лицея заявили, что они начнут кампанию по увеличению фондов библиотеки, чтобы предоставить ученикам более широкое поле для получения образования и продвигать культуру чтения.

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Следует отметить, что среди погибших в результате теракта в «Кадже» 11 человек были жителями уезда Джагори.