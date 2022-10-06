Калуга, 6 октября 2022, 13:20 — REGNUM Городской голова Калуги Дмитрий Денисов 6 октября прокомментировал появление объявления, в котором от имени городской управы калужан призывают в кратчайшие сроки превратить подвалы домов, в которых они живут, в бомбоубежища, — чтобы защититься «от возможной угрозы осколочно-фугасного поражения».
Ранее ИА REGNUM сообщило, что власти Санкт-Петербурга готовы рассмотреть выделение средств из городского бюджета на содержание бомбоубежищ.
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