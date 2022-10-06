Калуга, 6 октября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Городской голова Калуги Дмитрий Денисов 6 октября прокомментировал появление объявления, в котором от имени городской управы калужан призывают в кратчайшие сроки превратить подвалы домов, в которых они живут, в бомбоубежища, — чтобы защититься «от возможной угрозы осколочно-фугасного поражения».

kaluga-gov.ru Городская управа Калуги назвала ложью объявление с призывом строить бомбоубежища

«Это — фальшивка! Никаких писем с подобной информацией городская управа не рассылала, объявлений не делала! Прошу калужан не реагировать на провокации, которые в ближайшее время, к сожалению, могут усилиться. «А анонимам ещё раз напоминаю о существующей ответственности за распространение заведомо ложной информации!», —сообщил в социальных сетях калужский градоначальник.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что власти Санкт-Петербурга готовы рассмотреть выделение средств из городского бюджета на содержание бомбоубежищ.