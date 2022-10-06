Баку, , 13:13 — REGNUM В Азербайджане с 1991 года до настоящего времени от мин и неразорвавшихся боеприпасов погибли 3336 человек. Об этом 6 октября сообщил на брифинге старший помощник генпрокурора по особым поручениям Ильгар Сафаров.

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«С ноября 2020 года по 6 октября 2022 года от разрыва мин погибли 44 человека, 213 получили телесные повреждения различной степени тяжести», — сказал помощник генпрокурора.

Он добавил, что после заключения трёхстороннего соглашения в ноябре 2020 года между Москвой, Баку и Ереваном от взрывов погибли 34 человека, а также пострадали 73.

Сафаров также заявил, что в связи данными инцидентами генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск 35 человек.

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