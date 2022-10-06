Москва, 6 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Москве открыли первую станцию зарядки электрокаров, созданную отечественным разработчиком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе компании-производителе.

ecomotors.ru Электромобиль Tesla

Зарядная станция, которая способна выдерживать температурный режим от -40°C до +50°C, расположена по адресу Садовая-Спасская 12/23с3. Отмечается, что устройство сможет одновременно обслуживать сразу две электромашины, меньше чем за час заряжая ёмкости их аккумуляторов на 80%.

Ранее во Владивостоке открыли первый в России сервис электрокаршеринга. Стоит отметить, что Приморье является лидером по числу электромобилей — их уже около 3 тыс.